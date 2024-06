Résultat des législatives à Entrange : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - La majorité en pôle position au premier tour des dernières législatives à Entrange Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Entrange, obtenant 21,04% des suffrages sur place, contre 32,99% pour Isabelle Rauch (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM avec 41,48% contre 58,52% pour les vainqueurs. Isabelle Rauch remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Entrange : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment les habitants d'Entrange peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 318 habitants par km² et 49,64% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 5,26% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (11,88%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 395 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (6,09%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,36% à Entrange, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Entrange Au cours des précédentes consultations politiques, les 1 249 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes de début juin, 53,1% des électeurs d'Entrange s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 50,0% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 41,98% au premier tour. Au deuxième tour, 41,83% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Entrange cette année ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,17% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,81% au second tour, ce qui représentait 726 personnes.