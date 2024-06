En direct

19:48 - Quels sont les scénarios de reports du vote de gauche à Entre-Vignes ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Au moment des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 16,93% à Entre-Vignes. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,58% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,25% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 29% sur place. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Entre-Vignes, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 16,77% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,42% pour Yannick Jadot, 2,78% pour Fabien Roussel et 2,34% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Entre-Vignes Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% ou plus à Entre-Vignes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,96% pour le RN à Entre-Vignes le 9 juin Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme une évidence au moment du scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui est arrivée en tête des élections européennes il y a trois semaines à Entre-Vignes, avec 37,96% des électeurs (388 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 16,93%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 14,29%.

14:32 - 27,25% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Entre-Vignes Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Entre-Vignes lors du premier tour de la présidentielle avec 27,25%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,96%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,07% et 8,42% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,38% contre 54,62%.

12:32 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Entre-Vignes ? Aux législatives en 2022 à Entre-Vignes, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 21,84% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 30,38% pour Jean Luc Bergeon (Divers gauche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme LREM (56,60%). C'est ainsi Laurence Cristol (LREM) qui l'emportait.

11:02 - Les données démographiques d'Entre-Vignes révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Entre-Vignes montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,36% de 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (20,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 960 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,61%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Entre-Vignes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,81% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Entre-Vignes ? Au cours des consultations politiques antérieures, les 2 195 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, sur les 1 684 inscrits sur les listes électorales à Entre-Vignes, 37,47% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 42,62% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,96% au premier tour et seulement 47,43% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.