19:37 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Épron fait envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en rassembler une part. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Épron, le binôme Nupes avait en effet réuni 34,66% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité par les sondeurs ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment glané 24,61% à Épron début juin. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 40% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Épron Que peut-on déduire de l'ensemble de ces statistiques ? La progression du RN semble déjà puissante à Épron entre le score de Jordan Bardella en 2019 (7,55%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (12,78%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Épron à contre-courant lors des élections européennes Le résultat de ces législatives va peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Épron lors des élections européennes 2024, avec 24,85% des votes. La liste devançait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 24,61% dans la commune. Jordan Bardella finissait troisième, avec 12,78%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Épron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 10,33% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,83%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 22,9% et Marine Le Pen avec 10,33%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 22,01% contre 77,99%).

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Épron ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville d'Épron, cumulant 10,68% des suffrages sur place, contre 34,66% pour Arthur Delaporte (Nupes). Au second tour, c'est en revanche Sylvie Dumont Prieux (Ensemble !) qui glanera le plus de suffrages, avec 53,15% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Épron Dans la commune d'Épron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 40% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,57% de plus de 60 ans. Le pourcentage important de cadres, représentant 39,7%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (10,38%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,5%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 20,61% à Épron, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Épron ? La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 à Épron. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 62,47% au premier tour. Au deuxième tour, 61,46% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Épron ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 81,57% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 83,11% au second tour, c'est-à-dire 974 personnes.