Résultat des législatives à Éragny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Éragny ? La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait glané 13,21% à Éragny le 9 juin. Mais ce sont 40% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (20,08%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,08%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,04%). La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Éragny, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 29,72% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Éragny Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Éragny entre le score de Jordan Bardella en 2019 (19,23%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (26,17%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 23% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Éragny dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 1333 habitants d'Éragny passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella cumulait 26,17% des votes devant Manon Aubry à 20,08% et Valérie Hayer à 14,06%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Éragny au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 30,84% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27,65%. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 17,31% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,77% devant Marine Le Pen (33,23%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Éragny Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Éragny il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,75% au premier tour, contre 29,72% pour Sylvie Geoffroy-Martin (LFI-PS-PC-EELV), Éragny étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Val-d'Oise. Au deuxième tour, c'est en revanche Guillaume Vuilletet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 50,53% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Élections à Éragny : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune d'Éragny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 3513 hab par km² et 49,8% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 10,73% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (80,0%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 744 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,49% et d'une population immigrée de 14,51% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Éragny mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,95% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Éragny À Éragny (95610), le niveau de participation sera immanquablement un facteur important du scrutin législatif. Les jeunes montrent souvent une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,42% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 33,58% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,91% au premier tour. Au deuxième tour, 58,39% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Éragny ? Quel député succédera à Guillaume Vuilletet dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise ?