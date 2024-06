Résultat des législatives à Ergersheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Démographie et politique à Ergersheim, un lien étroit

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Ergersheim comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 455 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 71 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 768 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,82%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 45,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 56,9% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 455,79 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour résumer, Ergersheim incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.