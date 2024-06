En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 35% et 41% à Escalquens pour le Front populaire ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, a des chances d'en séduire une part. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Escalquens, le binôme Nupes avait en effet obtenu 35,7% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,8% pour Yannick Jadot, 2,31% pour Fabien Roussel et 3,11% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 24,18% à Escalquens. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 41% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Escalquens Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'étiquette RN devrait s'afficher à 20% à Escalquens lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Escalquens fait exception lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Escalquens lors des dernières élections pour le Parlement européen à Escalquens, avec 24,18% des voix. La liste se plaçait alors devant celle de Jordan Bardella avec 21,16% dans la commune. Valérie Hayer échouait troisième, avec 16,81%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Escalquens lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute la présidentielle qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 33,01% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,73%. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 15,11%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 71,6% contre 28,4% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Escalquens ? En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Escalquens, cumulant 13,63% des voix sur place, contre 35,70% pour Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV). Sur la commune d'Escalquens, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Dominique Faure dans la localité.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Escalquens Au cœur de la campagne électorale législative, Escalquens se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 34,58% de cadres pour 6 986 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 503 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 2 083 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,49%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Escalquens abrite une communauté diversifiée, avec ses 280 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,5%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 235 €/an. Pour conclure, à Escalquens, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Escalquens pour les élections législatives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors des législatives à Escalquens (31750) ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire israélo-palestinien, pourraient en effet inciter les habitants d'Escalquens à s'intéresser plus fortement à l'élection. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,37% dans la commune, contre une abstention de 17,34% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,14% au premier tour et seulement 44,4% au deuxième tour. Quel député se substituera à Dominique Faure dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne ?