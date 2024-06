Résultat des législatives à Étalondes : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Étalondes. L'extrême droite a cumulé 41,92% des suffrages, face à Valérie Hayer à 13,17% et François-Xavier Bellamy à 11,18%.

Il y a deux ans, lors des législatives à Étalondes, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 27,68% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,54% pour Sébastien Jumel (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 55,01%. Sébastien Jumel conservait donc son avance sur place.

Étalondes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment la population d'Étalondes peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 233 hab par km² et un taux de chômage de 5,9%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (9,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 502 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,02%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,58%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Étalondes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,36% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.