Résultat des législatives à Étriché : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Avec 21,97% à Étriché, le RN avait été distancé par les 27,31% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription du Maine-et-Loire. Le second tour sera à l'avenant, le parti voyant cette fois le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Élections législatives à Étriché : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population d'Étriché peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,93% et une densité de population de 78 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (15,37%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 504 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,16%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Étriché mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,56% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.