19:46 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes disparue à Euville ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,02% à Euville. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 13% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (1,65%), de l'EELV Marie Toussaint (4,13%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,79%). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Euville, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 15,88% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Euville Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 15 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national au-delà des 50% à Euville au début du mois Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il est bon d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. 52,07% des voix ont en effet cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Euville, contre Valérie Hayer à 12,26% et Raphaël Glucksmann à 7,02%. Le RN a cumulé ainsi 378 votants d'Euville.

14:32 - 38,56% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Euville Le choix de celui qui va présider la France est probablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La communauté électorale d'Euville s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La leader du parti frontiste prenait la tête avec 38,56% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,17% et 12,95% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 9,15% des suffrages. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 58,08%, devant Emmanuel Macron à 41,92%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Euville La part des électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin localement pour ces élections des députés 2024. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Euville lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Meuse, c'est Brigitte Gaudineau qui s'imposait au premier tour avec 32,74%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Bertrand Pancher (Divers droite) chez les électeurs avec 54,07%.

11:02 - Les données démographiques d'Euville révèlent les tendances électorales Dans la ville d'Euville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Dans la ville, 19,65% des résidents sont des enfants, et 8,03% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,23%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 630 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,77%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Euville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,11% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Euville Au fil des dernières années, les 1 670 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Début juin, lors des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 43,09% des inscrits sur les listes électorales d'Euville (Meuse). Le taux d'abstention était de 41,63% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,95% au premier tour et seulement 50,91% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,81% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 18,2% au deuxième tour.