Résultat des législatives à Eysines : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Eysines pour ces élections législatives ? Une autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Eysines, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,31% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ? Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 19,07% à Eysines le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 34% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Eysines Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des pistes se dégagent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Eysines entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Eysines début juin Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Eysines, avec 26,45%. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 19,07% et Valérie Hayer à 16,17%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Eysines au premier tour de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Avec 18,75%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Eysines au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,38% et 21,64% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66% devant Marine Le Pen (34%).

12:32 - Olivier Maneiro (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Eysines Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Eysines il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,51% au premier tour, contre 32,31% pour Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Eysines faisant partie de la 5ème circonscription de la Gironde. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) finalement en tête localement.

11:02 - Eysines : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Eysines fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 24 374 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 106 entreprises, Eysines permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,16% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 1 800 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,78%, Eysines est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 41,84% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 540,24 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Eysines, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Eysines Au cours des dernières années, les 24 691 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de début juin, le taux d'abstention atteignait 48,57% dans la commune d'Eysines. L'abstention était de 48,9% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,46% au premier tour. Au second tour, 55,45% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Eysines cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.