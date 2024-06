En direct

19:48 - Un potentiel de 18% à 21% pour la gauche à Fains-Véel Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann avait atteint 12,03% à Fains-Véel il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 18,71% des suffrages dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 16 points à Fains-Véel Que conclure de cette masse de chiffres ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Fains-Véel ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Fains-Véel le 9 juin ? Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date semble donc encore plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 383 habitants de Fains-Véel passés par les urnes ont en effet choisi la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a attiré ainsi 43,47% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,46% et Raphaël Glucksmann à 12,03%.

14:32 - Fains-Véel avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fains-Véel lors du premier tour de la présidentielle avec 28,43%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,31%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,86% et 9,72% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 47,12% contre 52,88%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Fains-Véel ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si ce passif ne peut anticiper avec certitude le résultat… Lors des dernières législatives à Fains-Véel, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 24,15% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,35% pour Bertrand Pancher (Divers droite) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite avec 60,03%. Bertrand Pancher remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Fains-Véel façonne les résultats électoraux ? À Fains-Véel, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,51% et une densité de population de 119 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,42%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 811 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,36%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fains-Véel mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,29% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Fains-Véel : la mobilisation des électeurs aux législatives Le taux d'abstention sera sans nul doute un facteur décisif du scrutin législatif 2024 à Fains-Véel. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,3% au premier tour. Au second tour, 47,89% des votants se sont déplacés. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 77,84% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 76,59% au premier tour, ce qui représentait 1 286 personnes.