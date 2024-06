En direct

19:48 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Faumont La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,2% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,6% à Faumont. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (3,93%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,91%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,47%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 18% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Faumont en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 32% ou plus à Faumont ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 38,96% à Faumont début juin Les résultats de ces législatives vont peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Faumont, à 38,96%, soit 397 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 18,25% et Raphaël Glucksmann à 10,6%.

14:32 - 33,59% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Faumont Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Faumont avec 31,03% contre 33,59% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 11,55% et 5,14% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,46% contre 56,54%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel en 2022 Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très instructif. Aux législatives en 2022 à Faumont, le RN arrivait à la deuxième place, 24,55% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,25% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (63,47%). Charlotte Parmentier-Lecocq s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Faumont : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Faumont mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 5,6% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 49,32% de population active et une densité de population de 224 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,67%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 913 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,30%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,44%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Faumont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,48% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Faumont : scrutin en cours L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. A l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 854 inscrits sur les listes électorales à Faumont, 56,96% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 56,51% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,92% au premier tour et seulement 49,67% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.