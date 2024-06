Résultat des législatives à Fayl-Billot : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Fayl-Billot lors des législatives 2022. C'est en effet Christophe Bentz qui se classait en tête au premier tour avec 30,43% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Haute-Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 55,34%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,66%.

Dans les rues de Fayl-Billot, le scrutin est en cours. Dotée de 763 logements pour 1 284 habitants, la densité de la ville est de 31 habitants par km². L'existence de 103 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (66,97%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 28,43% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 27,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 215,74 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Fayl-Billot, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives commencent à Fayl-Billot : l'abstention en question

Au fil des dernières années, les 1 364 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 41,7% des inscrits sur les listes électorales de Fayl-Billot (Haute-Marne), à comparer avec une abstention de 38,45% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,95% au premier tour et seulement 50,05% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Fayl-Billot ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 22,9% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 20,81% au second tour.