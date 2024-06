Résultat des législatives à Fèves : l'élection 2024 en direct

Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément clé au moment de l'élection du jour. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Fèves il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Grégoire Laloux qui se classait en pôle position au premier tour avec 33,41% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 53,56%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,44%.

Dans la commune de Fèves, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 6,39% et une densité de population de 214 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,59%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 439 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (1,35%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,08%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fèves mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,65% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Participation à Fèves : les leçons des précédentes élections

À Fèves (57280), l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,7% au premier tour et seulement 43,4% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 934 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,19% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 76,66% au premier tour, ce qui représentait 716 personnes.