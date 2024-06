En direct

19:50 - Un vote de gauche estimé entre 19% et 27% à Fléac pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. La liste Glucksmann avait terminé à 17,07% à Fléac le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 27% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 19,8% des bulletins dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Fléac Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des pistes émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Fléac entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 27% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Fléac dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin dernier Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à analyser de près. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous occupe désormais. Le 9 juin en effet, à Fléac, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a battu les autres listes, récoltant 33,33% des voix devant Valérie Hayer à 17,77% et Raphaël Glucksmann à 17,07%. Ce qui correspond à 531 électeurs dans la localité.

14:32 - Fléac avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,71% contre 32,72% pour Emmanuel Macron. Fléac n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,15% et 5,34% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 39,16% contre 60,84%.

12:32 - Quel verdict à Fléac pour Ensemble aux élections législatives ? Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si ce précédent n'a rien d' une garantie… Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Fléac en 2022, lors des élections du Parlement, avec 19,73% au premier tour, contre 35,22% pour Thomas Mesnier (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Fléac faisant partie de la 1ère circonscription de la Charente. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Thomas Mesnier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Fléac et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Fléac, les élections sont en cours. Avec une population de 3 842 habitants répartis dans 1 807 logements, cette commune présente une densité de 294 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 193 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 228 foyers fiscaux. Dans la commune, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,99% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,53% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 551,69 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Fléac contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Participation à Fléac : que retenir des précédentes élections ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, parmi les 2 994 personnes en âge de voter à Fléac, 54,91% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 53,94% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,58% au premier tour et seulement 49,68% au second tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017.