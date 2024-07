Résultat des législatives 2024 à Saint-Saturnin (16290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Saint-Saturnin, qui va raffler le vote de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a réuni 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,36% des votes à Saint-Saturnin. Un score qui a décollé de 7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Saint-Saturnin en 2 ans Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Saint-Saturnin entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le score obtenu par le RN sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces législatives au niveau local, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Saint-Saturnin, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Saturnin, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,09% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 31,09% pour Sylvie Mocoeur (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 60,95%. Sylvie Mocoeur remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le RN à ce stade Grâce à 37,6% des bulletins de vote, Caroline Colombier (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Saturnin, le 30 juin 2024 au soir du 1er round de la législative. En deuxième place, Gwenhaël François (Ensemble !) récupérait 27,78%. A la 3e position, Virginie Lebraud (Nouveau Front populaire) recueillait 26,36% des votants. Caroline Colombier était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Charente dans son ensemble, avec cette fois 42,95%, devant Virginie Lebraud avec 25,88% et Gwenhaël François avec 24,52%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport aux européennes à Saint-Saturnin ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. À Saint-Saturnin, le taux de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 72,5%, surpassant celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 105 inscrits sur les listes électorales à Saint-Saturnin, 57,83% étaient allés voter. Le taux de participation était de 55,02% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Saint-Saturnin L'une des clés des élections législatives est indiscutablement la participation. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Saturnin était de 27,5%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,63% au premier tour et 52,82% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Saturnin ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 095 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 20,8% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,17% au premier tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est susceptible de faire augmenter le taux de participation à Saint-Saturnin.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Saturnin Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Saturnin mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 26% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,07% sont des personnes âgées. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (89,88%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 564 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,82%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,43%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Saturnin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,04% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.