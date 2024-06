Résultat des législatives à Fleurie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un effet Bardella aussi à Fleurie le 9 juin dernier ? Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Fleurie, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 38,32% des suffrages face à Valérie Hayer à 16,07% et Raphaël Glucksmann à 12,52%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Fleurie lors de la présidentielle 2022 C'est certainement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Fleurie avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 29,97%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 32,56% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 8,79% et 7,11% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 47,24% contre 52,76%.

12:32 - Alexandre Portier (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Fleurie Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour ces élections législatives 2024, localement. Lors des dernières législatives à Fleurie, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 22,28% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 31,46% pour Alexandre Portier (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (68,91%). Alexandre Portier remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Fleurie : un éclairage démographique Comment les habitants de Fleurie peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 4,86% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 89 habitants par km² et 49,7% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Avec ses 17,07% d'agriculteurs pour 1 320 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (17,74%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,79%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Fleurie mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,82% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Fleurie pour les élections législatives Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 965 personnes en âge de voter à Fleurie, 43,01% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 44,09% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,13% au premier tour. Au deuxième tour, 52,23% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 975 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,26% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 19,08% au second tour.