Résultat des législatives à Fleury : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,75% contre 36,17% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,75% et 4,95% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 44,82% contre 55,18%.

Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si le procédé n'assure rien… Il y a deux ans, lors des législatives à Fleury, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 20,59% des votants étant convaincus par son binôme, contre 40,20% pour Philippe Gosselin (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (68,50%). Philippe Gosselin s'imposait donc définitivement sur place.

Élections à Fleury : l'impact des caractéristiques démographiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Fleury mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des législatives. Le taux de chômage à 8,99% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 48,52% de population active et une densité de population de 83 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,76%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 415 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,42%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,72%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Fleury mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,49% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.