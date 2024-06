Résultat des législatives à Floirac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 45% et 48% à Floirac pour la nouvelle union de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, reste un mystère. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Floirac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 48,16% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 19,71% à Floirac début juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 45% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (16,97%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,88%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,64%).

18:42 - Le Rassemblement national à Floirac, un favori aux législatives ? Que peut-on conclure de cette avalanche de données ? Si au niveau national, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution moyenne du RN à environ 15 points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des précédentes législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 32% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Le RN à 23,66% à Floirac le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1364 habitants de Floirac passés par les urnes ont en effet préféré la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 23,66% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 19,71% et Manon Aubry à 16,97%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Floirac au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Avec 18,39%, c'est un score insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Floirac au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,58% et 23,6% des voix. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 65,32% contre 34,68% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Floirac Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Floirac il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,47% au premier tour, contre 48,16% pour Alain David (Nupes), Floirac étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Gironde. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Alain David (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Floirac : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Floirac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,77% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec 48,37% de population active et une densité de population de 1954 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (21,1%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 5 110 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 17,33% et d'une population étrangère de 14,88% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Floirac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,42% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Floirac ? L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Floirac. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Floirac. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 70,49% au niveau de l'agglomération. Le taux de participation était de 65,42% au deuxième tour, soit 7 691 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,38% au premier tour et seulement 41,18% au second tour. Quelle sera la participation à Floirac cette année ? Quel député remplacera Alain David dans la 4ème circonscription de la Gironde ?