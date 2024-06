En direct

19:48 - À Fournes-en-Weppes, que vont choisir les supporters de la gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 10,02% à Fournes-en-Weppes début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 19% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Fournes-en-Weppes, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 16,9% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Fournes-en-Weppes Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive à près de 24% ou plus à Fournes-en-Weppes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Fournes-en-Weppes le 9 juin Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 303 votants de Fournes-en-Weppes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a cumulé 28,37% des suffrages contre Valérie Hayer à 24,44% et François-Xavier Bellamy à 13,01%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Fournes-en-Weppes au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 18,02% contre 43,49% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 10,78% et 7,31% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 31,21% contre 68,79%.

12:32 - Quel score à Fournes-en-Weppes pour la majorité ce dimanche soir ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Fournes-en-Weppes, cumulant 16,7% des suffrages sur place, contre 35,23% pour Frédéric Cauderlier (Ensemble !). Miracle ou coup de chance : le parti arrivera finalement à finir sur la première marche de ces législatives, avec 58,57%, contre 41,43% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du second round.

11:02 - Le poids démographique et économique de Fournes-en-Weppes aux législatives Quel impact aura la population de Fournes-en-Weppes sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 265 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,1%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres, atteignant 28,15%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,02%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,73%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,8%), témoigne d'une population instruite à Fournes-en-Weppes, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Fournes-en-Weppes (59134) ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédentes élections ? Au moment des européennes du mois de juin 2024, 40,44% des électeurs de Fournes-en-Weppes avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 40,78% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,08% au premier tour et seulement 45,91% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,99% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 22,21% au premier tour.