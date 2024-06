En direct

19:47 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Fussy Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,91% à Fussy. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 23% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Fussy, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 21,67% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le RN à Fussy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 12 points à Fussy entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Fussy dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella début juin L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Il y a quelques semaines en effet, à Fussy, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 32,89% des suffrages devant Valérie Hayer à 19,8% et Raphaël Glucksmann à 14,91%.

14:32 - 32,87% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Fussy Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La cheffe de la formation avait engrangé 20,98% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,87%, suivi donc de Marine Le Pen avec 20,98% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,31%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 40,78% contre 59,22%).

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des dernières législatives à Fussy Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très commenté. Aux législatives en 2022 à Fussy, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 22,85% des votants étant convaincus par son binôme, contre 40,73% pour François Cormier Bouligeon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 60,72%. François Cormier Bouligeon remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Fussy et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Fussy, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 932 logements pour 1 938 habitants, la densité de la commune est de 178 habitants/km². L'existence de 87 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (10,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2121,61 € par mois, la commune ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Fussy montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à Fussy : les leçons des précédentes élections À Fussy, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,00% au premier tour. Au second tour, 53,3% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,66% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 26,17% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des familles est notamment en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Fussy.