Résultat des législatives à Gaillefontaine : l'élection 2024 en direct

16:31 - Une victoire du Rassemblement national à Gaillefontaine il y a trois semaines Les résultats de ce dimanche 30 juin seront peut-être comparables avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Gaillefontaine, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, glanant 49,5% des voix contre Valérie Hayer à 10,75% et François-Xavier Bellamy à 8,5%. Si on entre dans le détail, 198 habitants se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Gaillefontaine au premier tour de la dernière présidentielle L'élection suprême est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. La ville de Gaillefontaine s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite terminait avec 39,03% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,02% et 11,23% des voix. Valérie Pécresse ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,01% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 57,07% contre 42,93%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Gaillefontaine ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le RN parvenait en pôle position à Gaillefontaine lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Patrice Martin qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 34,37%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,23%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,77%.

11:02 - Gaillefontaine : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Gaillefontaine peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 47 habitants par km² et 39,34% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,5% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (69,83%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 396 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (3,16%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (10,43%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Gaillefontaine mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 9,23% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Election à Gaillefontaine : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au cours des dernières années, les 1 196 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, 50,18% des personnes habilitées à voter à Gaillefontaine avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,55% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,97% au premier tour et seulement 52,67% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 852 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 30,16% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 27,14% au second tour.