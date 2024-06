Résultat des législatives à Gardanne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter jusqu'à 31% L'autre question qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 10,19% à Gardanne il y a quelques jours. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Gardanne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni également 31,2% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ?

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Gardanne Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des éléments apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% ou plus à Gardanne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 42,29% pour la liste Rassemblement national à Gardanne le 9 juin Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont les résultats sont aussi à étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Gardanne, à 42,29%. L'extrême droite devançait alors Manon Aubry à 13,36% et Raphaël Glucksmann à 10,19%.

14:32 - 30,85% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Gardanne Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,85% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Gardanne. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,81% et Emmanuel Macron troisième avec 18,02%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 9,09% des voix pour sa part. La patronne du RN avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 54,52%.

12:32 - À Gardanne, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Lors des dernières législatives à Gardanne, le RN finissait à la deuxième place, 29,36% des votants ayant voté pour son binôme, contre 31,20% pour Marina Mesure (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 50,35%. Marina Mesure s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les données démographiques de Gardanne révèlent les tendances électorales La composition démographique et socio-économique de Gardanne façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Avec 45,87% de population active et une densité de population de 730 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,58% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 957 €/an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 6 751 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,06%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,68%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Gardanne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,08% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Gardanne Au cours des précédentes élections, les 21 510 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 16 907 personnes aptes à participer à une élection à Gardanne avaient pris part au scrutin (soit 47,71%), à comparer avec une participation de 43,51% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,28% au premier tour et seulement 41,5% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 68,28% au second tour, c'est-à-dire 11 423 personnes.