En direct

19:41 - Un bloc de gauche estimé entre 35% et 37% à Gardouch pour ces législatives La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Gardouch, le binôme Nupes avait en effet enregistré 37,32% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité dans les intentions de vote ? Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 21,95% à Gardouch pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 6,27% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,97% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 35% cette fois.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Gardouch Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,04% dans la moyenne nationale pour le RN à Gardouch au début du mois Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc d'autant plus logique au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Dans le détail, 176 votants de Gardouch ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 29,04% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 21,95% et Valérie Hayer à 10,23%.

14:32 - 25,75% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Gardouch C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Les habitants de Gardouch avaient accordé à Marine Le Pen 22,06% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la candidate de l'extrême droite avec 25,75% et 22,86% des bulletins exprimés. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 37,58% contre 62,42%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Gardouch ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN à ces législatives2024 sera très instructif. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Gardouch, grappillant 15,22% des votes sur place, contre 37,32% pour Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Gardouch se tournera d'ailleurs encore vers Alice Assier au second tour, finalement à la première place localement avec 53,20%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Gardouch aux élections législatives Devant le bureau de vote de Gardouch, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 24,07% de cadres pour 1 336 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 97 entreprises, Gardouch offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,37%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 29,6% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 47,34% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 546,50 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Gardouch affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.

09:32 - Gardouch : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives L'abstention constituera immanquablement l'une des clés des élections législatives à Gardouch. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,43% au premier tour et seulement 55,04% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,25% au niveau de la localité. Le taux de participation était de 80,08% au second tour, ce qui représentait 852 personnes.