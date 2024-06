En direct

19:47 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes disparue à Ger ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors des européennes, la liste Glucksmann a atteint 16,29% à Ger. Mais ce sont 25% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,21%), de l'EELV Marie Toussaint (3,39%) et enfin de Léon Deffontaine (2,01%). Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 18,82% des voix dans la localité.

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par le RN à Ger Difficile d'établir des parallèles dans tous ces scores. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 14 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit à près de 24% à Ger ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Ger le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes 2024 à Ger. Le mouvement a convaincu 35,41% des voix, contre Raphaël Glucksmann à 16,29% et Valérie Hayer à 14,91%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Ger au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ger avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,64%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 26,63% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 14,67% et 12,91% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,57% contre 56,43%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel en 2022 Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Ger, obtenant 16,55% des suffrages sur place, contre 45,40% pour Jean-Paul Mattei (Ensemble !). Sur la commune de Ger, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ger Dans la ville de Ger, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 60 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,3%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 624 euros/an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 985 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,59%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,03%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Ger mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,44% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est le moment de voter à Ger pour les législatives Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. A l'occasion des élections européennes de début juin, 1 803 électeurs de Ger s'étaient rendus aux urnes (soit 62,67%), à comparer avec un taux de participation de 55,36% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,27% au premier tour et seulement 53,03% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Ger ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.