Résultat des législatives à Giroussens : l'élection 2024 en direct

16:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Giroussens au début du mois Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ces législatives 2024. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Giroussens, avec 28,8% des votes devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,45%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,23%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Giroussens ? Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection suprême. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Giroussens lors du premier tour de la présidentielle avec 24,49%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,85%. Giroussens n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec 21,02% et 8,1% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 48,12% contre 51,88%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Giroussens ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Giroussens ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 16,79% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Tarn, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 26,40% des voix. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant également le binôme Nupes gagner le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Giroussens : impact de la démographie et de l'économie locale À Giroussens, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 19,81% des résidents sont des enfants, et 23,67% de plus de 60 ans. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,15%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 709 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,1%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,33%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Giroussens mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,32% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

09:32 - Election à Giroussens : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Giroussens (81500), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,08% au premier tour. Au second tour, 45,86% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 305 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,75% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,31% au premier tour.