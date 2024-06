Résultat des législatives à Gometz-la-Ville : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Jordan Bardella défait à Gometz-la-Ville lors des européennes du 9 juin Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. À Gometz-la-Ville, les récentes élections européennes offraient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 23,72% des voix. La gagnante devançait la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,34% et Jordan Bardella avec 17,98%.

14:32 - Quel candidat a remporté la présidentielle en 2022 à Gometz-la-Ville ? C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Gometz-la-Ville que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La patronne de la formation avait engrangé 11,45% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,3%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 15,89% et Marine Le Pen avec 11,45%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,67% contre 75,33%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif donne des indices précieux au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Gometz-la-Ville, comptant 7,89%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 41,95% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche avec 31,11% contre 68,89% pour les vainqueurs. Marie-Pierre Rixain remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Gometz-la-Ville Dans les rues de Gometz-la-Ville, le scrutin est en cours. Avec ses 32,08% de cadres supérieurs pour 1 506 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 162 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (87,85%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 149 résidents étrangers, Gometz-la-Ville se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 48,39% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 436,88 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Gometz-la-Ville, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Gometz-la-Ville Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des élections antérieures ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 019 personnes en âge de voter à Gometz-la-Ville, 33,76% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 35,18% en 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 39,13% au premier tour et seulement 39,43% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Gometz-la-Ville ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,66% dans la localité, contre un taux d'abstention de 14,53% au premier tour.