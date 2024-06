Résultat des législatives à Grendelbruch : l'élection 2024 en direct

14:25 - Grendelbruch : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment la population de Grendelbruch peut-elle affecter les résultats des législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 15,66% des résidents sont des enfants, et 27,24% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (29,68%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 490 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,19%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,89%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 17,16%, comme à Grendelbruch, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.