Résultat des législatives à Grez-sur-Loing : l'élection 2024 en direct

Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Grez-sur-Loing lors du premier tour de la présidentielle avec 28,42%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,22%. Grez-sur-Loing n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 17,53% et 5,98% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 42,03% contre 57,97%.

11:02 - Grez-sur-Loing : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À Grez-sur-Loing, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 9,5% et une densité de population de 108 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (77,24%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 504 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,26%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,91%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grez-sur-Loing mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,55% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.