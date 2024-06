La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en rassembler une part. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a glané 15,15% à Guérigny. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un total tournant autour des 24% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives à Guérigny, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,47% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les sondages ?

Revenir sur le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette méthode a aussi ses biais… Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Guérigny. On retrouvait en effet Julien Guibert devant ses concurrents au premier tour, avec 32,64% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Nièvre. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 37,49%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,04%.

11:02 - Guérigny et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de Guérigny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,5%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (66,0%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (74,56%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 908 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,22%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,86%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Guérigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,42% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.