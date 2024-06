Résultat des législatives à Gujan-Mestras : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche estimé entre 18% et 23% à Gujan-Mestras pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire ce dimanche ? La liste Glucksmann avait obtenu 15,31% à Gujan-Mestras il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 3,43% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,01% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,65% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 23% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 18,52% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (14,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,54% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Gujan-Mestras en 5 ans Que conclure de tous ces scores ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% voire plus à Gujan-Mestras ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Gujan-Mestras aux européennes Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi sensé au moment d'appréhender le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Gujan-Mestras, avec 32,52% des bulletins, soit 3365 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 18,62%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,31%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Gujan-Mestras au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Gujan-Mestras avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,43%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 31,92% des voix. Gujan-Mestras n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,42% et 8,89% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,28% contre 57,72%.

12:32 - Quel score à Gujan-Mestras pour Ensemble aux législatives ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Gujan-Mestras, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 18,63% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 35,63% pour Sophie Panonacle (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (60,54%). Sophie Panonacle conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Gujan-Mestras : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gujan-Mestras révèlent des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 12,82% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 385 hab par km² et 42,23% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (25,6%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 9 375 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,18%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,01%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 15,04%, comme à Gujan-Mestras, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Elections législatives à Gujan-Mestras : retour sur la participation électorale Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Début juin, au moment des élections européennes, le taux de participation atteignait 56,4% des inscrits sur les listes électorales de Gujan-Mestras (Gironde), à comparer avec une participation de 53,82% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,77% au premier tour. Au deuxième tour, 48,46% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 18 376 personnes en âge de voter dans la ville, 76,82% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 78,78% au premier tour, c'est-à-dire 14 476 personnes.