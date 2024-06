Résultat des législatives à Haubourdin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Haubourdin pour ces élections législatives 2024 ? Une autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 10,47% à Haubourdin pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 26% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (9,52%), de Marie Toussaint (4,63%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,03%). La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Haubourdin, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré également 26,53% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a nettement avancé à Haubourdin en 5 ans Que tirer de cet ensemble de chiffres ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% voire plus à Haubourdin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Haubourdin au début du mois ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Dans le détail, 1885 habitants d'Haubourdin passés par les bureaux de vote ont en effet préféré le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella a cumulé 41,36% des votes devant Valérie Hayer à 12,14% et Raphaël Glucksmann à 10,47%.

14:32 - À Haubourdin, le résultat de la présidentielle résonne toujours La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader de l'ancien Front national prenait les devants avec 31,4% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,25% et 21,8% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 4,82% des voix. Avec 49,86%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,14%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Haubourdin ? Analyser le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Haubourdin lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Victor Catteau au sommet au premier tour, avec 29,14% dans la cité, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Nord. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Ophélie Delneste (LFI-PS-PC-EELV) chez les électeurs avec 51,21%.

11:02 - Haubourdin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune d'Haubourdin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,03% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 2787 habitants/km² et 48,51% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (75,63%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 4 243 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,85%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,47%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Haubourdin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,13% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Haubourdin (59320) ? L'analyse des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Lors des dernières européennes, le taux de participation atteignait 48,09% au sein d'Haubourdin. Le taux de participation était de 47,8% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 43,47% au premier tour. Au second tour, 42,14% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Haubourdin ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,43% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 70,75% au second tour, ce qui représentait 6 868 personnes.