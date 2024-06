Résultat des législatives à Huillé-Lézigné : l'élection 2024 en direct

Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. La présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Huillé-Lézigné. Marine Le Pen engrangeait 36,98% au 1er round contre 26,59% pour Emmanuel Macron et 15,37% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Yannick Jadot, avec 4,16% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 50% contre 50%.

Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Huillé-Lézigné au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Bernard Lahondès qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 26,21% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Maine-et-Loire. Anne-Laure Blin (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 56,88%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Huillé-Lézigné : un regard sur la démographie locale

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Huillé-Lézigné comme dans toute la France. Avec une population de 1 311 habitants répartis dans 640 logements, ce village présente une densité de 83 habitants/km². Avec 46 entreprises, Huillé-Lézigné offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,78%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 36,09% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 378,18 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Huillé-Lézigné contribue à élaborer l'avenir de la France.