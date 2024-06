En direct

19:49 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Illiers-Combray La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en rassembler une partie. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Illiers-Combray, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,9% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,87% à Illiers-Combray. Mais ce sont 16% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (4,18%), de l'EELV Marie Toussaint (2,92%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,21%).

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Illiers-Combray Que retenir de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 34% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 42,47% à Illiers-Combray au début du mois Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Illiers-Combray, avec 42,47% des votes exprimés, soit 437 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 16,62%, suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 8,36%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Illiers-Combray au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen s'est illustrée à Illiers-Combray au cours de la dernière présidentielle avec pas moins de 31,92% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,82% et 17,45% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,82% des suffrages. Nouveau coup de marteau de la candidate du RN au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 50,87%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Illiers-Combray ? Le score de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur localement pour cette élection législative. Il y a deux ans, lors des législatives à Illiers-Combray, le RN arrivait à la deuxième place, 26,6% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 32,69% pour Luc Lamirault (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 52,68%. Luc Lamirault remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Illiers-Combray : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues d'Illiers-Combray, le scrutin est en cours. Dotée de 1 824 logements pour 3 224 habitants, la densité de la ville est de 99 hab par km². Avec 173 entreprises, Illiers-Combray est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 31,83% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 35,03% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 639,70 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Illiers-Combray, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.

09:32 - Election à Illiers-Combray : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'étude des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Début juin, lors des européennes, sur les 2 354 inscrits sur les listes électorales à Illiers-Combray, 54,16% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 53,61% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,89% au premier tour et seulement 58,67% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Illiers-Combray ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 340 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 29,6% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 30,77% au premier tour.