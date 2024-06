Résultat des législatives à Illzach : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une fourchette de 24% à 33% pour le Nouveau Front populaire à Illzach Une autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,54% à Illzach. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 33% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (20,15%), de l'EELV Marie Toussaint (3,62%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,45%). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Illzach, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 24,06% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - À Illzach, le RN en embuscade Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà forte à Illzach entre le score de Jordan Bardella en 2019 (29,48%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (33,57%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à 2022 en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 33,57% dans la moyenne nationale pour le RN à Illzach il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Dans le détail, 1393 électeurs d'Illzach ont en effet préféré la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, attirait 33,57% des votes face à Manon Aubry à 20,15% et Valérie Hayer à 11,93%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Illzach au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,26% contre 29,92% pour Jean-Luc Mélenchon. Illzach n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 23,66% et 6,42% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,29% contre 56,71%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc présidentiel il y a deux ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives2024 sera très instructif. Lors des dernières législatives à Illzach, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 24,78% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 27,48% pour Bruno Fuchs (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 56,16%. Bruno Fuchs s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Illzach Comment la population d'Illzach peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1950 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 17,18%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (78,41%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 511 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,09% et d'une population étrangère de 11,96% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Illzach mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,89% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives précédentes à Illzach Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Illzach ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 61,91% au premier tour et seulement 64,96% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Illzach cette année ? En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 30,15% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 33,33% au second tour.