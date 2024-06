Résultat des législatives à Incheville : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - La grosse performance du Rassemblement national à Incheville aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Incheville, avec 55,6%, soit 268 voix dans la ville. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 10,79% et Raphaël Glucksmann à 6,85%.

14:32 - 42,04% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Incheville C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen glanait 42,04% au 1er round contre 20,66% pour Emmanuel Macron et 16,64% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Fabien Roussel devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 4,88% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 67,78%, devant Emmanuel Macron à 32,22%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Incheville ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés au niveau local, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Incheville, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 33,68% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 38,67% pour Sébastien Jumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,83%. Sébastien Jumel s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Incheville Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Incheville comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 170 habitants répartis dans 666 logements, ce village présente une densité de 161 habitants par km². Avec 56 entreprises, Incheville offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (76,58%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,09% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,8% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 571,22 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Incheville, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Incheville : les législatives débutent Le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur décisif du scrutin législatif 2024 à Incheville. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,23% au premier tour et seulement 52,12% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 27,21% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 27,41% au premier tour.