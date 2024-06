En direct

19:51 - À Jacou, qui va tirer parti du score de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Jacou, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,52% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 22,32% à Jacou. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 40% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Jacou avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national pourrait s'afficher à 30% à Jacou lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les européennes se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Jacou le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Dans le détail, 757 électeurs de Jacou ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella séduisait ainsi 24,77% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 22,32% et Valérie Hayer à 13,84%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Jacou en 2022 ? Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 18,32% contre 27,15% pour Emmanuel Macron et 26,58% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,25% devant Marine Le Pen (35,75%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Jacou Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très commenté. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Jacou il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 17,66% au premier tour, contre 28,52% pour Julia Mignacca (Nupes), Jacou faisant partie de la 3ème circonscription de l'Hérault. Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant encore le binôme Nupes l'emporter.

11:02 - Jacou aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Jacou, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,85% et une densité de population de 1969 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,78%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (14,57%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,57%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,29%), témoigne d'une population instruite à Jacou, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - C'est le moment de voter à Jacou pour les élections législatives L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 62,09% au sein de Jacou (Hérault). Le taux de participation était de 57,94% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,03% au premier tour et seulement 55,64% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Jacou ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 810 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 83,04% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,00% au second tour, soit 3 804 personnes.