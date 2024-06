En direct

19:49 - Un résultat aux législatives entre 24% et 25% à Jarzé Villages pour le Front populaire ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Lors du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 24,32% des suffrages dans la commune. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment glané 12,04% à Jarzé Villages pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,99%), de l'EELV Marie Toussaint (6,85%) ou encore de Léon Deffontaine (3,52%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 10 points à Jarzé Villages Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'au niveau national, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà glané 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Jarzé Villages aux européennes Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler également sensé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen à Jarzé Villages. Ladite liste a cumulé 34,54% des votes, soit 353 voix, face à Valérie Hayer à 12,13% et Raphaël Glucksmann à 12,04%.

14:32 - 28,63% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Jarzé Villages Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Jarzé Villages lors du premier tour de la présidentielle avec 28,63%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,13%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,94% et 6,92% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,38% contre 54,62%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Jarzé Villages Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Jarzé Villages, obtenant 18,92% des votes sur place, contre 30,98% pour Anne-Laure Blin (Les Républicains). Sur la commune de Jarzé Villages, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:02 - Jarzé Villages : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Jarzé Villages, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 266 logements pour 2 785 habitants, la densité de la ville est de 83 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 158 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 514 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,23%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 36,05% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2143,23 € par mois, la ville ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Jarzé Villages, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Jarzé Villages : quel sera le taux d'abstention ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Début juin, durant les européennes, 52,58% des électeurs de Jarzé Villages avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 50,63% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,58% au premier tour. Au deuxième tour, 47,21% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Jarzé Villages ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.