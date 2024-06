Résultat des législatives à Joncherey : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Une percée du RN aussi à Joncherey il y a trois semaines ? Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Joncherey, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, glanant 45,78% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,38% et François-Xavier Bellamy à 8,07%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Joncherey lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait marqué des points à Joncherey à l'issue de la présidentielle 2022 avec pas moins de 33,59% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,22% et 15,76% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 10,03% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,06%, devant Emmanuel Macron à 41,94%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Joncherey Revenir sur le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Joncherey lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Christophe Soustelle devant ses concurrents au premier tour, avec 27,11% dans la cité, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. Mais c'est finalement Ian Boucard (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Joncherey au second tour, avec 56,52%.

11:02 - Démographie et politique à Joncherey, un lien étroit Dans la ville de Joncherey, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Dans la localité, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,66% de 75 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 463 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,23%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,48%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Joncherey mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,85% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives précédentes à Joncherey L'abstention constituera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Joncherey (90100). La flambée des prix qui alourdit le budget des ménages cumulée avec les incertitudes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à faire augmenter le pourcentage de participation à Joncherey. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 043 personnes en âge de voter dans la ville, 76,13% étaient allées voter. Le taux de participation était de 76,13% au second tour, soit 794 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,31% au premier tour et seulement 42,01% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Joncherey pour les législatives 2024 ? Quel député détrônera Ian Boucard dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort ?