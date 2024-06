Résultat des législatives à Kédange-sur-Canner : l'élection 2024 en direct

C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen terminait à 32,79% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,94% et 17,94% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 9,62% des suffrages. Nouvelle déflagration de la cheffe du RN au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 56,97%.

11:02 - Les données démographiques de Kédange-sur-Canner révèlent les tendances électorales

Quel portrait faire de Kédange-sur-Canner, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 071 habitants répartis dans 502 logements, cette localité présente une densité de 277 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 612 foyers fiscaux. Dans la localité, 18,61% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,13% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 31,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 48,55% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1085,43 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Kédange-sur-Canner, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.