Résultat des législatives à Kingersheim : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Kingersheim, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,43% des voix dans la localité. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 11,48% à Kingersheim pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 28% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement lors des législatives à Kingersheim ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN est déjà forte à Kingersheim entre le score de Jordan Bardella en 2019 (32,43%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,77%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La liste RN à 38,77% à Kingersheim début juin Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Si on se penche sur le détail, 1784 habitants de Kingersheim passés par les isoloirs ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 38,77% des votes devant Manon Aubry à 13,65% et Valérie Hayer à 12,39%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Kingersheim lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. L'élection suprême avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Kingersheim. La numéro 1 du Rassemblement national terminait à 29,5% au 1er round contre 24,87% pour Emmanuel Macron et 22,82% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,47% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,17% contre 51,83%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble au premier tour à Kingersheim ? Le résultat du RN sera scruté à la loupe pour ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Kingersheim, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,92% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,69% pour Bruno Fuchs (Ensemble !) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (52,09%). Bruno Fuchs remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Kingersheim façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Kingersheim émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 13 178 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 739 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,03% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 825 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,15%, Kingersheim se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,75%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 471 euros/an. Kingersheim manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Kingersheim ? L'un des facteurs clés des élections législatives 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Kingersheim. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,21% au premier tour. Au deuxième tour, 58,92% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 25,64% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,52% au premier tour.