Résultat des législatives à Kuntzig : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Kuntzig lors de la présidentielle 2022 La ville de Kuntzig avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022. La figure du parti frontiste prenait une avance notable avec 28,59% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,6% et 17,45% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,19% des voix. Avec 45,45%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,55%.

12:32 - Quel verdict à Kuntzig pour la majorité aux législatives 2024 ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Au premier tour des élections législatives 2022, Kuntzig, couverte par la 9ème circonscription de la Moselle, verra le binôme Ensemble ! L'emporter avec 29,48%, alors que le RN sera distancé à 22,71%. Au second round, c'est en revanche Brigitte Vaïsse (LFI-PS-PC-EELV) qui va glaner le plus de votes, avec 54,33% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Élections législatives à Kuntzig : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Kuntzig, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Dans le bourg, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,1% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (91,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 511 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,47%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Kuntzig mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,87% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Kuntzig À Kuntzig, l'un des facteurs clés du scrutin législatif sera immanquablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,95% au premier tour et seulement 54,65% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,06% au niveau de la ville. L'abstention était de 19,06% au second tour.