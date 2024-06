Résultat des législatives à Kurtzenhouse : l'élection 2024 en direct

14:25 - Élections législatives à Kurtzenhouse : impact de la démographie et de l'économie locale

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Kurtzenhouse façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 5,88% et une densité de population de 292 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (13,33%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 386 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,78%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,25%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Kurtzenhouse mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,99% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.