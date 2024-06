Résultat des législatives à la Barre-de-Semilly : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - La Barre-de-Semilly avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême est incontestablement la référence pour estimer une tendance politique locale. Performance notable : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 17,31% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,6%, suivi donc de Marine Le Pen avec 17,31% et Jean-Luc Mélenchon avec 14,18%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 27,82% contre 72,18%).

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à la Barre-de-Semilly ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très commenté. Le RN ne convainquait pas dans la commune de la Barre-de-Semilly en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,15% au premier tour, contre 30,94% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), La Barre-de-Semilly faisant partie de la 1ère circonscription de la Manche. Au second round, c'est encore Philippe Gosselin qui va cumuler le plus de suffrages, avec 64,54% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Barre-de-Semilly Dans la ville de la Barre-de-Semilly, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 3,7%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (92,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 423 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,39%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,3%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Barre-de-Semilly mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,03% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - La Barre-de-Semilly : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes législatives À la Barre-de-Semilly (50810), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de la participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,35% au premier tour. Au second tour, 51,64% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 856 personnes en âge de voter dans la commune, 19,98% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,9% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des familles pourrait inciter les citoyens de la Barre-de-Semilly à s'intéresser plus fortement au scrutin.