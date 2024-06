En direct

19:41 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à la Bazoche-Gouet ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, devrait en rassembler une partie. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait terminé à 4,61% à la Bazoche-Gouet début juin. Mais on peut en revanche estimer un score de 5% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (1,92%), de l'EELV Marie Toussaint (0,96%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,19%). Lors du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 7,95% des suffrages dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 10% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à la Bazoche-Gouet Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais quelques grandes directions émergent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 14 points à la Bazoche-Gouet entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 35% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 51,63% pour le RN à la Bazoche-Gouet il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à la Bazoche-Gouet, avec 51,63% des voix exprimées (269 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 13,44%, elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,9%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à la Bazoche-Gouet au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini première avec 37,2% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à la Bazoche-Gouet. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,36% et Valérie Pécresse troisième avec 11,31%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 8,33% des suffrages. Pour le second tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait à la Bazoche-Gouet avec 57,51%, devant Emmanuel Macron à 42,49%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à la Bazoche-Gouet ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection 2024. Lors des dernières législatives à la Bazoche-Gouet, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 27,83% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 37,97% pour Rémi Martial (Les Républicains) au premier tour. Au second, il rassemblait pourtant 53,48% des voix, devant les candidats LREM (46,52%). C'est donc Régine Flaunet chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - La Bazoche-Gouet : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment les électeurs de la Bazoche-Gouet peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 14,42% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 33 hab par km² et 34,03% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Avec ses 7,87% d'agriculteurs pour 1 215 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,19%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,11%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,62%, comme à la Bazoche-Gouet, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à la Bazoche-Gouet Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? Lors des précédentes européennes, sur les 975 personnes en âge de voter à la Bazoche-Gouet, 44% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 43,33% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,38% au premier tour. Au second tour, 47,49% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à la Bazoche-Gouet pour les élections législatives ? Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 28,48% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 25% au deuxième tour.