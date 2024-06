En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 21% et 22% à la Calmette pour la nouvelle union de la gauche ? Une autre incertitude qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,67% à la Calmette. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,61% de Manon Aubry (LFI), les 2,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,92% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 21% sur place. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 22,41% des voix dans la localité.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 8 points à la Calmette Que déduire de cette masse de scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à la Calmette entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut penser que le RN sera tout proche des 50% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 50,58% pour la liste Rassemblement national à la Calmette il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le 9 juin en effet, à la Calmette, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 50,58% des voix face à Raphaël Glucksmann à 11,67% et Valérie Hayer à 7,88%.

14:32 - 36,92% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à la Calmette La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. On remarque que le Rassemblement national avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 36,92% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 18,09% et 17,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,1% contre 38,9%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives 2022 à la Calmette Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections au niveau local. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à la Calmette. Dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Gard, c'est Pierre Meurin qui démarrait en pôle position au premier tour avec 38,73%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 61,02%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,98%.

11:02 - Élections à la Calmette : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Calmette, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 516 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 220 entreprises, La Calmette se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,05% des résidents sont des enfants, et 7,65% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 133 résidents étrangers, La Calmette est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 090 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 15,44%, révélant une situation économique tendue. À la Calmette, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur La Calmette La participation sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à la Calmette (30190). Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 76,44% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 75,4% au premier tour, ce qui représentait 1 376 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 42,06% au premier tour. Au second tour, 44,94% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à la Calmette cette année ? Quel député remplacera Pierre Meurin dans la 4ème circonscription du Gard ?