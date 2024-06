Résultat des législatives à la Crau : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels seront les reports des voix Nupes à la Crau ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste de Raphaël Glucksmann avait terminé à 7,7% à la Crau pour ce tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (3,73%), l'EELV Marie Toussaint (2,87%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (1,48%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 13% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à la Crau, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu également 13,69% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,64% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 0,94% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 14 points à la Crau Alors que conclure de l'ensemble de ces données ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 14 points à la Crau entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 41% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à la Crau début juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont les résultats sont aussi à observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. 49,49% des voix ont en effet cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à la Crau, contre Valérie Hayer à 12,2% et Marion Maréchal à 7,9%. Le mouvement nationaliste séduisait ainsi 4358 électeurs de la Crau.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à la Crau au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,86% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à la Crau. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,69% et Éric Zemmour troisième avec 12,39%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 11,52% des voix. Au deuxième tour, face à Macron, la patronne du RN conservait son avantage avec 58,02% contre 41,98%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à la Crau ? Analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient offert un puissant départ pour le Rassemblement national à la Crau. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Var, c'est Stephane Rambaud qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,00%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,29%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,71%.

11:02 - Analyse socio-économique de la Crau : perspectives électorales La composition démographique et socio-économique de la Crau détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,74% de plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,2%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 7 539 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,24%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,28%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à la Crau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,9% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les législatives démarrent à la Crau : quel sera le taux de participation ? À la Crau, la participation sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des foyers français seraient en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de la Crau. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 22,02% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,98% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,92% au premier tour. Au second tour, 52,97% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député succédera à Stephane Rambaud dans la 3ème circonscription du Var ?