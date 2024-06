En direct

19:51 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à la Grande-Motte ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en séduire une part. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,9% à la Grande-Motte. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 3% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,92% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,04% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 15% sur place. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à la Grande-Motte, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 12,68% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - À la Grande-Motte, le RN peut inverser le résultat de 2022 Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le RN devrait s'afficher à 30% à la Grande-Motte lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les européennes se confirme localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - Un RN au sommet aussi à la Grande-Motte le 9 juin ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen à la Grande-Motte. L'extrême droite a cumulé 37,93% des suffrages, soit 1896 voix, contre Valérie Hayer à 18,26% et Marion Maréchal à 10,38%.

14:32 - 28,43% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à la Grande-Motte C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à la Grande-Motte avec 26,55% contre 28,43% pour Emmanuel Macron. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,63% et 11,02% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 48,98% contre 51,02%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel au premier tour à la Grande-Motte ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément clé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à la Grande-Motte, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 25,9% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 34,30% pour Patrick Vignal (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (72,33%). Patrick Vignal s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de la Grande-Motte : perspectives électorales A la mi-journée des législatives, La Grande-Motte fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 573 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 511 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (21,63%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 349 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,44%, favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2401,15 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,47%, révélant une situation économique tendue. Pour résumer, à la Grande-Motte, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à la Grande-Motte : scrutin en cours L'une des clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute l'abstention à la Grande-Motte (34280). La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des ménages, combinée avec les craintes provoquées par le conflit entre la Palestine et Israël, seraient par exemple capables d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de la Grande-Motte. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 813 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,97% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 23,49% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,37% au premier tour et seulement 53,46% au deuxième tour. Quel député se substituera à Patrick Vignal dans la 9ème circonscription de l'Hérault ?