La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est électoralement incertain. Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,73% à la Loupe il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 19% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,35% des suffrages dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a lourdement séduit à la Loupe en 5 ans

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à la Loupe entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 37% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.