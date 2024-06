En direct

19:49 - Un vote de gauche estimé entre 18% et 23% à la Machine pour ces législatives La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à la Machine, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,89% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,84% pour Yannick Jadot, 4,26% pour Fabien Roussel et 2,31% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,95% à la Machine. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,21% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,28% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,02% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 18% cette fois.

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à la Machine Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 43% ou plus à la Machine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 49,32% à la Machine au début du mois Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. C'est en effet la liste RN présentée par Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à la Machine, avec 49,32% des électeurs (540 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,78%, et Raphaël Glucksmann avec 8,95%.

14:32 - À la Machine, le résultat de la présidentielle résonne toujours La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La numéro 1 de l'ancien Front national obtenait 36,83% au premier round contre 22,38% pour Emmanuel Macron et 16,58% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 6,57% des voix. Pour le 2e tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait à la Machine avec 59,47%, devant Emmanuel Macron à 40,53%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des dernières législatives à la Machine Le RN réalisait un puissant score à la Machine lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Julien Guibert devant ses concurrents au premier tour, avec 35,24% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Nièvre. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 39,41%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 32,50%.

11:02 - La Machine : élections législatives et dynamiques démographiques La démographie et la situation socio-économique de la Machine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de 24% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,67%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (75,02%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1964,26 euros par mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (14,1%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,59%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Machine mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,63% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à la Machine Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, lors des élections européennes, 54,75% des personnes en âge de voter à la Machine avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 50,65% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,18% au premier tour et seulement 54,9% au deuxième tour. Au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 518 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 32,61% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 31,25% au premier tour.